Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречался с минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:3 (1:2, 7:0, 0:1).

После первого игрового отрезка минчане выигрывали со счётом 2:1. Однако во втором периоде они пропустили семь шайб. Нападающий СКА Никита Гусев набрал пять очков во второй 40-минутке — гол и четыре результативные передачи. Кроме того, он отдал голевой пас ещё в первом периоде, суммарно набрав шесть результативных баллов за 40 минут игрового времени.

Таким образом, Гусев установил рекорд результативности за один матч плей-офф КХЛ. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Данису Зарипову и Яну Коваржу, которые набирали по пять очков за один матч. В рамках всей КХЛ по шесть очков за одну встречу набирали Альберт Лещёв, Брэндон Боченски и Александр Радулов.