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СКА одержал первую победу в плей-офф под руководством Р. Ротенберга, разгромив «Динамо» Мн

СКА одержал первую победу в плей-офф под руководством Р. Ротенберга, разгромив «Динамо» Мн
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Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречался с минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:3 (1:2, 7:0, 0:1). Этот успех стал для санкт-петербургского клуба первым в плей-офф под руководством Романа Ротенберга.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Моисеев (Гусев, Воробьёв) – 02:36 (5x5)   1:1 Варфоломеев (Гудачек, Теденбю) – 11:32 (5x5)   1:2 Теденбю (Граовац, Крейчик) – 13:52 (5x4)   2:2 Кузьменко (Гусев) – 20:43 (5x5)   3:2 Лехтонен (Гусев, Кузьменко) – 23:49 (5x4)   4:2 Гусев – 24:44 (бул)   5:2 Кемппайнен (Лехтонен, Бурдасов) – 28:25 (5x4)   6:2 Фальковский (Комаров, Пыленков) – 32:59 (5x5)   7:2 Бурдасов (Гусев) – 36:54 (5x3)   8:2 Кузьменко (Гусев, Лехтонен) – 39:55 (5x4)   8:3 Горбунов – 57:25 (5x5)

На 3-й минуте встречи Данила Моисеев вывел СКА вперёд. На 12-й минуте Павел Варфоломеев сравнял счёт, а ещё через две минуты Маттиас Теденбю забил второй гол минчан. Во втором периоде минское «Динамо» пропустило семь шайб. Голы забили Андрей Кузьменко, оформивший дубль, а также Микко Лехтонен, Никита Гусев, Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов. На 58-й минуте Роман Горбунов ещё раз поразил ворота СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт 4 марта в Санкт-Петербурге.

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