СКА одержал первую победу в плей-офф под руководством Р. Ротенберга, разгромив «Динамо» Мн

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречался с минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:3 (1:2, 7:0, 0:1). Этот успех стал для санкт-петербургского клуба первым в плей-офф под руководством Романа Ротенберга.
На 3-й минуте встречи Данила Моисеев вывел СКА вперёд. На 12-й минуте Павел Варфоломеев сравнял счёт, а ещё через две минуты Маттиас Теденбю забил второй гол минчан. Во втором периоде минское «Динамо» пропустило семь шайб. Голы забили Андрей Кузьменко, оформивший дубль, а также Микко Лехтонен, Никита Гусев, Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов. На 58-й минуте Роман Горбунов ещё раз поразил ворота СКА.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт 4 марта в Санкт-Петербурге.
- 2 марта 2022
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