Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: было ощущение, что Прохоркин сегодня вышел выполнять миссию. Он очень талантливый

Хартли: было ощущение, что Прохоркин сегодня вышел выполнять миссию. Он очень талантливый
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 ОТ, 1-0), а также поделился мыслями по поводу нападающего своей команды Николая Прохоркина, оформившего дубль.

«Дубль Прохоркина? У Николая есть не только опыт игры в НХЛ, но и отличные габариты, в плей-офф это очень важно. Он очень талантливый игрок, восстановился после травмы, хорошо поработал во время паузы. Сегодня было такое ощущение, что он вышел на лёд выполнять миссию. Наряду с Грубецом Прохоркин — лучший игрок матча», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Новость по теме
«Авангард» в овертайме вырвал победу в первом матче плей-офф с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022