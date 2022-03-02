Хартли: было ощущение, что Прохоркин сегодня вышел выполнять миссию. Он очень талантливый

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 ОТ, 1-0), а также поделился мыслями по поводу нападающего своей команды Николая Прохоркина, оформившего дубль.
«Дубль Прохоркина? У Николая есть не только опыт игры в НХЛ, но и отличные габариты, в плей-офф это очень важно. Он очень талантливый игрок, восстановился после травмы, хорошо поработал во время паузы. Сегодня было такое ощущение, что он вышел на лёд выполнять миссию. Наряду с Грубецом Прохоркин — лучший игрок матча», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
- 2 марта 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
20:36
-
20:25
-
20:11
-
20:02
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:29
-
19:16
-
18:44
-
18:19
-
18:10
-
18:00
-
17:38
-
17:20
-
17:09
-
16:56