«Ак Барс» получил прошлогодний гол». Квартальнов — о поражении от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1), а также гол Николая Прохоркина в овертайме.



«Хорошая была игра. Начало осталось за «Авангардом». Два периода сыграли хорошо. Потом получили прошлогодний гол», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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Напомним, сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).