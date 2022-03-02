«Ак Барс» потерпел седьмое подряд домашнее поражение в матче плей-офф с «Авангардом»
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Сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Таким образом, «Ак Барс» потерпел седьмое подряд домашнее поражение в матче плей-офф с «Авангардом». В прошлом плей-офф омичи одержали победы во всех гостевых матчах, ещё дважды обыграли казанцев в 2019 году. Всего же гостевыми победами завершились уже 10 встреч подряд между «Ак Барсом» и «Авангардом» в плей-офф.
Напомним, на 4-й минуте овертайма победу омичам принёс гол Прохоркина, оформившего дубль. Следующий матч между командами состоится 4 марта в Казани.
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