Вратарь фарм-клуба «Анахайма» забросил шайбу в АХЛ
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Вратарь фарм-клуба «Анахайм Дакс» «Сан-Диего Галлс» Лукаш Достал забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Колорадо Иглз». Этот гол стал 16-м среди голкиперов в истории АХЛ.
Также вратарь отразил 50 бросков в створ из 52 и помог команде одержать победу со счётом 5:2. На его счету пятая шайба в матче, которую он забросил из-за лицевой линии собственных ворот, направив шайбу верхом через центральную зону.
Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»
В текущем сезоне на счету вратаря 20 матчей в АХЛ и три игры в НХЛ за основную команду «Анахайма».
На данный момент «Сан-Диего» занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 58 очков после 49 встреч.
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