«Ваня, мы с тобой». «Авангард» выступил с видеообращением к Мирошниченко
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Омский «Авангард» обратился к российскому форварду клуба Ивану Мирошниченко, который в настоящий момент проходит лечение.
«Авангард» желает Ивану Мирошниченко скорейшего выздоровления и возвращения на лёд! Ваня, мы с тобой», — говорится в сообщении клуба.
Видео можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте ХК «Авангард».
Сегодня, 3 марта, стало известно, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Вероятно, форвард пропустит весь следующий сезон.
Мирошниченко мог быть выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Напомним, последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.
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