«Ваня, мы с тобой». «Авангард» выступил с видеообращением к Мирошниченко

Омский «Авангард» обратился к российскому форварду клуба Ивану Мирошниченко, который в настоящий момент проходит лечение.



«Авангард» желает Ивану Мирошниченко скорейшего выздоровления и возвращения на лёд! Ваня, мы с тобой», — говорится в сообщении клуба.

Видео можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте ХК «Авангард».

Сегодня, 3 марта, стало известно, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Вероятно, форвард пропустит весь следующий сезон.



Мирошниченко мог быть выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Напомним, последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.