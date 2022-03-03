Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ваня, мы с тобой». «Авангард» выступил с видеообращением к Мирошниченко

«Ваня, мы с тобой». «Авангард» выступил с видеообращением к Мирошниченко
Комментарии

Омский «Авангард» обратился к российскому форварду клуба Ивану Мирошниченко, который в настоящий момент проходит лечение.

«Авангард» желает Ивану Мирошниченко скорейшего выздоровления и возвращения на лёд! Ваня, мы с тобой», — говорится в сообщении клуба.

Видео можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте ХК «Авангард».

Сегодня, 3 марта, стало известно, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Вероятно, форвард пропустит весь следующий сезон.

Мирошниченко мог быть выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Напомним, последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022