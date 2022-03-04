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«Салават Юлаев» без легионеров одержал вторую победу в серии с «Сибирью»

«Салават Юлаев» без легионеров одержал вторую победу в серии с «Сибирью»
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Сегодня, 4 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кузьмин (Санников, Панин) – 16:01 (5x5)   2:0 Шмелёв (Антипин, Башкиров) – 26:42 (4x4)   3:0 Кадейкин (Шмелёв) – 30:06 (5x4)   3:1 Морозов (Голубев, Липон) – 38:40 (5x5)   3:2 Пьянов (Чайковски, Шаров) – 41:52 (5x4)   4:2 Пустозёров (Пименов, Алалыкин) – 52:09 (5x5)

На 17-й минуте Глеб Кузьмин после крутого сольного прохода вывел уфимцев вперёд. На 27-й минуте Сергей Шмелёв увеличил преимущество «Салавата». На экваторе встречи Александр Кадейкин с передачи Шмелёва реализовал большинство. На 39-й минуте Илья Морозов отыграл один гол. На старте третьего периода Валентин Пьянов в большинстве сократил отставание до минимума. На 53-й минуте Алексей Пустозёров вернул «Салавату» преимущество в две шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что в составе хозяев не было легионеров.

Таким образом, уфимцы повели в серии — 2-0. Следующий матч команды также проведут в Новосибирске послезавтра, 6 марта. Старт запланирован на 13:30 мск.

Календарь плей-офф КХЛ
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