«Салават Юлаев» без легионеров одержал вторую победу в серии с «Сибирью»

Сегодня, 4 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:0).
На 17-й минуте Глеб Кузьмин после крутого сольного прохода вывел уфимцев вперёд. На 27-й минуте Сергей Шмелёв увеличил преимущество «Салавата». На экваторе встречи Александр Кадейкин с передачи Шмелёва реализовал большинство. На 39-й минуте Илья Морозов отыграл один гол. На старте третьего периода Валентин Пьянов в большинстве сократил отставание до минимума. На 53-й минуте Алексей Пустозёров вернул «Салавату» преимущество в две шайбы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что в составе хозяев не было легионеров.
Таким образом, уфимцы повели в серии — 2-0. Следующий матч команды также проведут в Новосибирске послезавтра, 6 марта. Старт запланирован на 13:30 мск.
- 4 марта 2022
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