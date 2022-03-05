Финский агент рассказал, что клубы КХЛ угрожают своим легионерам

Агент Симо Нииранен сообщил, что клубы КХЛ угрожают своим легионерам.

«Им очень непросто уйти, особенно из российских клубов. Конечно, все клубы действуют по-разному. Есть клубы, в которых относятся с пониманием и действуют спокойно. Но есть и много случаев так называемого «ветхозаветного» обращения. Они угрожают игрокам, что те не уедут, и занижают серьёзность кризиса.



Такое обращение, комментарии и отношение к игрокам не поддаётся пониманию на Западе. Игроки по-настоящему беспокоятся за свою безопасность и благополучие.



Исход для игроков оставит глубокий след. Навскидку все топовые легионеры, у которых будут предложения откуда-то ещё, по всей видимости, переключат своё внимание на западную Европу», — цитирует Нииранена финское издание MTV.

Напомним, в последние дни КХЛ покинул целый ряд игроков — все легионеры «Салавата Юлаева», Харри Сятери и Юрки Йокипакка из «Сибири», Юхо Олкинуора из «Магнитки», Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк из ЦСКА.