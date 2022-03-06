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Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 6 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 6 марта
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Сегодня, 6 марта, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и два – в Западной. Команды проведут третьи матчи друг с другом.

Восточная конференция:
13:30 мск, «Сибирь» — «Салават Юлаев» (счёт в серии 0-2);
17:00 мск, «Авангард» — «Ак Барс» (счёт в серии 2-0).

Западная конференция:
17:00 мск, «Северсталь» — «Динамо» (Москва) (счёт в серии 2-0).
17:10 мск, «Динамо» (Минск) — СКА (счёт в серии 0-2).

Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак», из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ.

Напомним, в других сериях плей-офф ЦСКА обыгрывает «Локомотив» со счётом 3-0, «Металлург» переигрывает «Барыс» (2-1), а «Трактор» ведёт в серии у «Нефтехимика» (3-0).

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