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Губернатор Санкт-Петербурга: «СКА-Арена» станет визитной карточкой города

Губернатор Санкт-Петербурга: «СКА-Арена» станет визитной карточкой города
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал ход строительства «СКА-Арены».

«Строительство комплекса – большой шаг вперёд в развитии городской инфраструктуры. Создаётся очень удобное и главное – безопасное пространство. Он станет новой визитной карточкой Петербурга и даст городу дополнительные рабочие места. На этой арене будут проходить не только соревнования по хоккею, но и состязания в других видах спорта. Несмотря на все сложности и трудности, город продолжает развиваться. Все наши проекты будут реализованы.

Уверен, что, когда напряжение пройдёт и политики договорятся, спорт, как всегда, будет вне политики», – цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, стадион запроектирован в статусе самого большого ледового дворца в мире. Строительство комплекса должно быть завершено осенью 2022 года.

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