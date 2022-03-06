«Динамо» забило курьёзный гол после того, как игрок «Северстали» добил шайбу в свои ворота

В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между «Северсталью» и московским «Динамо». На восьмой минуте третьего периода гости ведут со счётом 2:1.



Хоккеисты бело-голубых забросили курьёзную шайбу. Форвард «Динамо» Эрик О'Делл не сумел пробить голкипера «Северстали» Владислава Подъяпольского, который положил шайбу перед собой, но на неё налетел защитник хозяев Андрей Чуркин, добивший её в свои ворота.

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Счёт во встрече на 33-й минуте в большинстве открыл нападающий бело-голубых Станислав Галиев, ему ассистировали Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов. Ответную шайбу забросил Кирилл Пилипенко. Напомним, счёт в серии — 2-0 в пользу «Северстали».