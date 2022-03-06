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Вудкрофт: расстроен, что не добились результата, «Динамо» играло очень хорошо

Вудкрофт: расстроен, что не добились результата, «Динамо» играло очень хорошо
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями от поражения во встрече со СКА (2:3).

«Расстроен, что сегодня не добились результата, наша команда играла очень хорошо. Очень расстраивает, что сказать? Мы бились, показывали характер. Единственное, что нас подвело – это большинство. Если бы мы забили в третьем периоде, думаю, результат был бы другим. Надо будет проанализировать этот компонент и улучшить его в следующем матче.

Руководство решило встряхнуть команду и назначить Усова капитаном. Думаю, Илья хорошо сегодня сделал свою работу. Почему Колосов вышел в старте? Мы не добились результата в Питере, видели, как много Алексей работает на тренировках. Уже в первой игре серии он почувствовал, что такое плей-офф. К тому же ранее в сезоне он уже обыгрывал СКА, поэтому решили сегодня дать ему сыграть с первых минут. Он отличный вратарь и здорово себя проявил.

Альмквист сегодня не участвовал из-за травмы. Что касается Демкова, то решили дать сыграть более молодым и быстрым парням, немного изменить линию нападения. У Воронина небольшая травма, из-за которой он не может играть на 100%, поэтому решили дать возможность поиграть тем, кто готов на 100%», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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