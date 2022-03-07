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Капризов преодолел юбилейную отметку в 70 очков за «Миннесоту» в нынешнем сезоне

Капризов преодолел юбилейную отметку в 70 очков за «Миннесоту» в нынешнем сезоне
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24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря дублю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:6) преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне.

Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча. При этом, следует отметить, что у Капризова действующая серия с набранными очками в пяти встречах, в которых он совершил восемь (5+3) результативных действий.

Напомним, что Капризов является и лучшим бомбардиром в составе «Миннесоты». У его ближайшего преследователя в лице Матса Цуккарелло – 56 (17+39) очков.

«Миннесота Уайлд», набрав 67 очков в 54 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В следующей встрече соперником Капризова станет «Нью-Йорк Рейнджерс», игра состоится в ночь на 9 марта.

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