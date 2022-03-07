Дубль Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения от «Далласа»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3, которая стала для них четвёртой кряду.
В составе «Старз» хет-триком отметился Джейсон Робертсон, ещё по шайбе на счету Джо Павелски, Райли Тафти и Джейми Бенна. За «Миннесоту» забрасывали Нико Штурм и дважды Кирилл Капризов.
24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 24 минуты 34 секунды и отметился 27-й и 28-й заброшенными шайбами в 53-м матче текущего сезона. На его счету 70 (28+42) очков при коэффициенте полезности «+18».
Российские представители «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателями полезности «-1» и «+1» соответственно.
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