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Дубль Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения от «Далласа»

Дубль Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения от «Далласа»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3, которая стала для них четвёртой кряду.

В составе «Старз» хет-триком отметился Джейсон Робертсон, ещё по шайбе на счету Джо Павелски, Райли Тафти и Джейми Бенна. За «Миннесоту» забрасывали Нико Штурм и дважды Кирилл Капризов.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 24 минуты 34 секунды и отметился 27-й и 28-й заброшенными шайбами в 53-м матче текущего сезона. На его счету 70 (28+42) очков при коэффициенте полезности «+18».

Российские представители «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателями полезности «-1» и «+1» соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
1:0 Штурм (Бьюгстад, Дюхайм) – 10:52 (5x5)   1:1 Павелски (Сегин, Сутер) – 19:57 (5x4)   1:2 Робертсон (Клингберг, Бенн) – 21:38 (5x4)   1:3 Тафти (Клингберг, Гленденинг) – 23:13 (5x5)   1:4 Робертсон (Хинц, Павелски) – 29:52 (5x5)   2:4 Капризов (Фиала, Цуккарелло) – 56:19 (6x5)   3:4 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 58:03 (6x5)   3:5 Бенн (Линделль) – 58:55 (en)   3:6 Робертсон (Хинц) – 59:28 (en)
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