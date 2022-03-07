Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 7 марта

Сегодня, 7 марта, состоятся три матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и один – в Западной. Команды проведут четвёртые матчи друг с другом.



Восточная конференция:

14:00 мск, «Барыс» — «Металлург» (счёт в серии 1-2);

17:00 мск, «Нефтехимик» — «Трактор» (счёт в серии 0-3).



Западная конференция:

17:00 мск, «Локомотив» — ЦСКА (счёт в серии 0-3).



Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ.



Напомним, в других сериях плей-офф СКА обыгрывает минское «Динамо», а «Авангард» — «Ак Барс». В обеих сериях счёт 3-0. «Салават Юлаев» переигрывает «Сибирь» (2-1), а «Северсталь» ведёт в серии у московского «Динамо» (2-1).