Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 7 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 7 марта
Комментарии

Сегодня, 7 марта, состоятся три матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и один – в Западной. Команды проведут четвёртые матчи друг с другом.

Восточная конференция:
14:00 мск, «Барыс» — «Металлург» (счёт в серии 1-2);
17:00 мск, «Нефтехимик» — «Трактор» (счёт в серии 0-3).

Западная конференция:
17:00 мск, «Локомотив» — ЦСКА (счёт в серии 0-3).

Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ.

Напомним, в других сериях плей-офф СКА обыгрывает минское «Динамо», а «Авангард» — «Ак Барс». В обеих сериях счёт 3-0. «Салават Юлаев» переигрывает «Сибирь» (2-1), а «Северсталь» ведёт в серии у московского «Динамо» (2-1).

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022