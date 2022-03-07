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Журналист The Athletic о хите судьи на Капризове: надо было удалять арбитра за блокировку

Журналист The Athletic о хите судьи на Капризове: надо было удалять арбитра за блокировку
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Североамериканский журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» шуточно отреагировал на забавный момент в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз» (3:6). В одном из игровых моментов 24-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов не сумел уйти от столкновения у борта с одним из арбитров встречи, в результате чего упустил шайбу и упал с ног.

«Капризов выскочил на Скиллитера. Одна из самых мощных силовых, которые применялись к Капризову в НХЛ. Надо было удалять за блокировку (хотя Скиллитер — рефери)», — говорится в сообщении.

Напомним, благодаря дублю в этом матче с «Далласом» Капризов преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне. Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча.

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