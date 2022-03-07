Судья сбил с ног Кирилла Капризова в матче «Миннесота» — «Даллас»

Забавный эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз» (3:6), который проходил в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр».

В одном из игровых моментов 24-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов не сумел уйти от столкновения у борта с одним из арбитров встречи, в результате чего хоккеист упустил шайбу и упал с ног.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, Капризов благодаря дублю в этом матче с «Далласом» преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне. Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча. При этом, следует отметить, что у Капризова действующая серия с набранными очками в пяти встречах, в которых он совершил восемь (5+3) результативных действий.