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Нападающий «Рейнджерс»: то, как играет Шестёркин, нас избаловало. Игорь — из другого мира

Нападающий «Рейнджерс»: то, как играет Шестёркин, нас избаловало. Игорь — из другого мира
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал игру российского голкипера команды Игоря Шестёркина в матче с «Виннипег Джетс» (4:1).

«То, как он играет сейчас, нас действительно избаловало. Этот парень — невероятный. Он был нашим лучшим игроком весь год. На данный момент меня уже ничто не удивляет. Он просто из другого мира.

Я не думаю, что для него остались какие-то превосходные степени, настолько он хорош. Это потрясающе», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1. Второй звездой встречи признан российский голкипер гостей Игорь Шестёркин. На счету вратаря 44 сейва.

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