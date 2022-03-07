Ю. Михайлис: «Барыс» хотел реабилитироваться перед болельщиками, но не получилось

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:5) в плей-офф Кубка Гагарина.
«Хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками после прошлого поражения, но не получилось. У ребят был настрой на матч, но мы проиграли сегодня среднюю зону и свой пятачок. Пропущенные голы и ошибки, которые мы допустили, не позволили нам завладеть инициативой и много играть в зоне соперника. Были хорошие моменты, но реализация нас сегодня подвела.
Могли переломить ход встречи при игре 5 на 3, но неточность наших нападающих бригады большинства не позволила команде зацепиться.
Ожидалось, что будет замена вратаря? Йони Ортио был в игре. Да, где-то он не смог выручить нас, но там были добивания, и его вины тут не было. Возможно, в Магнитогорске Никиту Бояркина поставим в ворота с начала игры», – цитирует Михайлиса официальный сайт «Барыса».
- 7 марта 2022
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