«Результат неудовлетворительный. Что здесь оправдываться». И. Никитин – о сезоне
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:4) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Наверное, итоги сезона сейчас рано подводить. Нужно немного остыть и проанализировать. Результат неудовлетворительный. Что здесь оправдываться. Факт на лицо.
Были допущены ошибки во время подготовки в паузу на Олимпиаду? Если бы мы не были готовы, то в прошлом матче не сыграли бы 4,5 периода в 3 звена. Здесь можно что-то рассказывать или не рассказывать, но результат неудовлетворительный. Всё бы, что я ни сказал, это будет как оправдание. Нет, мы планомерно работали, и думаю, что всё было сделано правильно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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