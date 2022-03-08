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Разин: у «Динамо» первая пятёрка по бюджету как вся «Северсталь», если не больше

Разин: у «Динамо» первая пятёрка по бюджету как вся «Северсталь», если не больше
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Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 2-2).

«Сегодня было много брака, глупые удаления, мало риска? Я бы не сказал, что много брака. Играли очень хорошо. Соперник хороший. У них первая пятёрка по бюджету, если не больше, как наша команда, то как минимум такая же. Ребята доказывают свою работоспособность, делают результат. Мы стремимся к этому. Я считаю, сегодня могли выиграть. В первом периоде полностью переиграли соперника. Жалко, что всего один гол забили. В овертайме тоже неплохо играли. Не сказал бы, что у нас много ошибок. Мы провели очень плохо предпоследнюю игру здесь. С ребятами поговорили. Сегодня, считаю, мы играли очень хорошо, достойно, но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Четвёртый матч подряд проблема с выигранными вбрасываниями? Прошлую игру действительно мы очень плохо играли на вбрасываниях. Сегодня, мне показалось, явного преимущества «Динамо» не было. Я не смотрел статистику. Стопроцентного поражения по вбрасываниям сегодня не было. Были моменты, когда неплохо. Иногда под это берутся специальные хоккеисты, которые стоят денег. К сожалению, у нас бюджет ограничен», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.

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