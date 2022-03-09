Дадонов отличился в матче с «Филадельфией», забросив 11-ю шайбу в сезоне.
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Евгений Дадонов реализовал большинство «Вегас Голден Найтс» во втором периоде гостевого матча с «Филадельфией Флайерз», сократив отставание до одной шайбы. Этот гол стал для него 11 в текущем сезоне. По итогу встреча завершилась победой «лётчиков» — 2:1.
Матч проходил на домашней арене «Флайерз» — «Уэллс Фарго-центр». До шайбы россиянина хозяева вели в счёте 2:0 благодаря голам Джастина Брауна и Оскара Линдблома, забитых в первом периоде встречи. Примечательно, что этот сезон является первым у Дадонова за «Вегас».
Для 32-летнего россиянина эта заброшенная шайба является 11-й в текущем сезоне. По этому показателю он обогнал своих соотечественников Василия Подколзина, Илью Михеева, Евгения Малкина и Никиту Кучерова.
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