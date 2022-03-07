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«Оттава» уступила «Вегасу», «Анахайм» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

«Оттава» уступила «Вегасу», «Анахайм» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»
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В Парадайсе (США)на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Джонатан Маршессо на 27-й минуте матча. Ответил ему голом Брэи Ткачук на 29-й минуте. Джек Айкел принёс победу своей команде в основное время на последней минуте.

Евгений Дадонов, Артём Зуб и Никита Зайцев очков в этом матче не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Маршессо (Смит) – 26:46 (5x5)   1:1 Ткачук (Уайт, Штюцле) – 28:53 (5x4)   2:1 Айкел (Пасиоретти, Маршессо) – 59:54 (5x4)

В параллельном матче в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Открыли счёт в матче гости – забил Логан Кутюр на 8-й минуте матча. На 22-й минуте сравнял Адам Хенрик. Через минуту вновь гости вышли вперёд благодаря голу Марк-Эдуара Власика. На что голом ответил Сонни Милано. В овертайме исход матча решил Рикард Ракелль.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кутюр (Майер, Хатакка) – 07:47 (5x5)   1:1 Хенрик (Комтуа, Терри) – 21:41 (5x5)   1:2 Власик (Мелош) – 22:57 (5x5)   2:2 Милано (Хенрик, Фаулер) – 39:39 (5x5)   3:2 Ракелль (Терри, Фаулер) – 60:14 (3x3)
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