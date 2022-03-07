«Оттава» уступила «Вегасу», «Анахайм» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

В Парадайсе (США)на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:1.



Счёт в матче открыл форвард хозяев Джонатан Маршессо на 27-й минуте матча. Ответил ему голом Брэи Ткачук на 29-й минуте. Джек Айкел принёс победу своей команде в основное время на последней минуте.



Евгений Дадонов, Артём Зуб и Никита Зайцев очков в этом матче не набрали.

В параллельном матче в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Открыли счёт в матче гости – забил Логан Кутюр на 8-й минуте матча. На 22-й минуте сравнял Адам Хенрик. Через минуту вновь гости вышли вперёд благодаря голу Марк-Эдуара Власика. На что голом ответил Сонни Милано. В овертайме исход матча решил Рикард Ракелль.