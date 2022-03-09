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«Аризона» со счётом 9:2 разгромила на выезде «Детройт». У Шмальца – 4 очка

«Аризона» со счётом 9:2 разгромила на выезде «Детройт». У Шмальца – 4 очка
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 9:2.

В составе «Аризоны» по дублю оформили форварды Нико Шмальц (2+2) и Ник Ритчи (2+1), а также защитник Джейкоб Чикран (2+1), ещё по шайбе на счету Трэвиса Бойда, Кристиана Фишера и Клейтона Келлера. У «Детройта» отличились Якуб Врана и Робби Фаббри.

Ассистентский хет-трик за «Койотс» оформил форвард Барретт Хэйтон (0+3), а Луи Эрикссон – ассистентский дубль (0+2).

«Аризона Койотс», набрав 38 очков в 56 матчах, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Детройт Ред Уингз» (54) – на 10-м на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 9
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Бойд (Шмальц, Мэйо) – 01:06 (5x5)   1:1 Фаббри (Бертуцци, Ларкин) – 06:06 (5x4)   1:2 Ритчи (Хэйтон, Эрикссон) – 08:15 (5x5)   1:3 Чикран (Хэйтон, Эрикссон) – 13:19 (5x5)   1:4 Шмальц (Келлер, Гостисбер) – 21:04 (5x5)   1:5 Чикран (Хэйтон, Ритчи) – 21:55 (5x5)   1:6 Ритчи (Мозер, Шмальц) – 24:49 (5x5)   2:6 Врана (Расмуссен, Задина) – 37:00 (5x4)   2:7 Шмальц (Келлер, Бойд) – 39:00 (5x5)   2:8 Фишер (Чикран, Круз) – 44:18 (5x5)   2:9 Келлер (Строльман) – 50:53 (5x5)

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (4:6), продлив серию поражений до четырёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 03:18 (5x4)   1:1 Суси (Эпплтон, Блэквелл) – 05:21 (5x5)   2:1 Таварес (Энгвалль, Броди) – 09:55 (5x5)   3:1 Нюландер (Броди, Каше) – 25:14 (5x4)   3:2 Веннберг (Юханссон, Эберле) – 29:20 (5x5)   3:3 Блэквелл (Гурд) – 31:49 (4x5)   3:4 Шварц (Лозон, Йернкрок) – 45:57 (5x5)   4:4 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 49:03 (5x5)   5:4 Марнер (Таварес) – 49:43 (5x4)   6:4 Мэттьюс (Лильегрен, Бантинг) – 59:18 (en)
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