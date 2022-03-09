«Аризона» со счётом 9:2 разгромила на выезде «Детройт». У Шмальца – 4 очка

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 9:2.

В составе «Аризоны» по дублю оформили форварды Нико Шмальц (2+2) и Ник Ритчи (2+1), а также защитник Джейкоб Чикран (2+1), ещё по шайбе на счету Трэвиса Бойда, Кристиана Фишера и Клейтона Келлера. У «Детройта» отличились Якуб Врана и Робби Фаббри.

Ассистентский хет-трик за «Койотс» оформил форвард Барретт Хэйтон (0+3), а Луи Эрикссон – ассистентский дубль (0+2).

«Аризона Койотс», набрав 38 очков в 56 матчах, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Детройт Ред Уингз» (54) – на 10-м на Востоке.

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (4:6), продлив серию поражений до четырёх игр.