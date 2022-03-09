Линдберг: у Шипачёва есть всё для игры в НХЛ, он особенный и уникальный игрок

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг поделился мнением о перспективах форварда бело-голубых Вадима Шипачёва в НХЛ.

«Он выдающийся атакующий игрок, хорош в большинстве, один из лучших игроков КХЛ, входящий в топ бомбардиров из года в год, где он, скорее всего, будет ещё несколько лет.

Он действительно особенный и уникальный игрок. У него есть всё для игры в НХЛ. Хоть он и не провёл там много времени, но у него определённо есть для этого все навыки», – цитирует Линдберга Охтинский пресс-центр.

Напомним, хоккеисты вместе выступали в НХЛ за «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне «Динамо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде встречается с «Северсталью». После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. Отметим, что команды одержали по две победы на выезде.