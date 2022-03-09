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«Металлург Мг» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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В плей-офф КХЛ остались лишь российские команды

В плей-офф КХЛ остались лишь российские команды
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Сегодня, 9 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» встречался с «Барысом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). После этого в розыгрыше Кубка Гагарина остались лишь российские команды.

В плей-офф по итогам досрочно завершённой регулярки попали три команды, представляющие не Россию: «Барыс» из Казахстана, «Динамо» Минск из Беларуси и «Йокерит» из Финляндии. «Джокеры» до начала плей-офф снялись с розыгрыша Кубка Гагарина. Вчера, 8 марта, СКА выбил из плей-офф минское «Динамо». День спустя борьбу за Кубок покинул и «Барыс».

Напомним, во второй раунд уже вышли СКА, «Спартак», ЦСКА, «Трактор» и «Металлург».

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