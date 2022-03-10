Защитник Ристолайнен подписал новый контракт с «Филадельфией». Кэпхит — $ 5,1 млн в год
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Финский защитник Расмус Ристолайнен подписал новый долгосрочный контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает в «Твиттере» журналист Даррен Дрегер.
Отмечается, что новое соглашение рассчитано сроком на пять лет. Кэпхит Ристолайнена по контракту составит $ 5,1 млн в год. Общая сумма соглашения — $ 25 млн.
Действующий контракт, который завершается по окончании текущего сезона, 27-летний финн подписывал ещё в «Баффало Сэйбрз». По нему он зарабатывал $ 5,4 млн в год.
В текущем регулярном чемпионате Ристолайнен принял участие в 49 матчах, в которых набрал 13 (2+11) очков при показателе полезности «-11». «Филадельфия» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков после 56 матчей.
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