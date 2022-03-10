Кари Ялонен возглавил сборную Чехии, став первым иностранным тренером в истории команды

Финский наставник Кари Ялонен стал главным тренером сборной Чехии по хоккею, сообщает сайт Hokej.cz.
Ранее генеральный менеджер чешской национальной сборной Петр Недвед говорил о 62-летнем тренере как о возможном кандидате на данный пост после увольнения Филипа Пешана.
В тренерский штаб Ялонена войдут Павел Гросс, Мартин Эрат и Либор Забрански. Зденек Оркт остаётся тренером вратарей.
Контракт со штабом будет подписан до конца мая 2024 года. Ялонен — первый иностранный наставник сборной Чехии по хоккею в её истории.
62-летний специалист ранее возглавлял взрослую сборную Финляндии (2014-2016). В Континентальной хоккейной лиге он работал в «Торпедо» (2011-2013) и чешском «Льве» (2013-2014). Также Ялонен был главным тренером различных финских клубов и швейцарского «Берна» (2016-2020).
Летом 2021 года он возглавил «Куньлунь», но расторг контракт через две недели по обоюдному согласию с клубом.
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