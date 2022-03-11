«Айлендерс» всухую разгромил «Коламбус», у Сорокина – 25 сейвов
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:0.
Уже на 11-й минуте Брок Нельсон открыл счёт голам в матче. На 27-й минуте удвоил преимущество Джош Бейли. На 34-й минуте свою первую шайбу в матче забросил Андерс Ли. На 38-й же минуте забил Жан-Габриэль Пажо. На 52-й минуте Ли оформил дубль, а за секунду до финальной сирены он успел записать в протокол и хет-трик.
У российского голкипера хозяев Ильи Сорокина 25 сейвов, нападающий Егор Чинахов очков не набрал, у защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности – «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Нельсон (Бейли, Добсон) – 10:32 (5x3) 2:0 Бейли (Палмьери, Добсон) – 26:08 (5x5) 3:0 Ли (Пелеч, Бовиллье) – 33:49 (5x5) 4:0 Пажо (Пулок) – 37:44 (3x4) 5:0 Ли (Бовиллье, Пулок) – 51:57 (5x5) 6:0 Ли (Ахо, Бовиллье) – 59:58 (5x4)
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