«Айлендерс» всухую разгромил «Коламбус», у Сорокина – 25 сейвов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:0.



Уже на 11-й минуте Брок Нельсон открыл счёт голам в матче. На 27-й минуте удвоил преимущество Джош Бейли. На 34-й минуте свою первую шайбу в матче забросил Андерс Ли. На 38-й же минуте забил Жан-Габриэль Пажо. На 52-й минуте Ли оформил дубль, а за секунду до финальной сирены он успел записать в протокол и хет-трик.



У российского голкипера хозяев Ильи Сорокина 25 сейвов, нападающий Егор Чинахов очков не набрал, у защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности – «-1».