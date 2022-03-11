«Я не так хотел уехать из Уфы». Экс-защитник «Салавата» Ларсен обратился к болельщикам

Защитник Филип Ларсен опубликовал сообщение, адресованное болельщикам «Салавата Юлаева». Ранее 32-летний датчанин по обоюдному согласию расторг контракт с уфимским клубом.
«Я провёл последние пару дней, пытаясь найти правильные слова. Мне пришлось сделать выбор между двумя очень сложными вариантами. Надеюсь, ребята, вы поймёте меня.
Пусть я сейчас дома со своей семьёй, мне всё равно как-то не по себе, ведь клуб и мои товарищи по команде всё ещё бьются за Кубок Гагарина без меня. Выиграть трофей всем вместе – это то, о чём мы всегда мечтали. Я не так хотел уехать из Уфы и надеюсь, что это не прощание навсегда.
Хочу поблагодарить всех и каждого в «Салавате Юлаеве» — руководство, персонал и моих партнёров по команде за понимание в такой сложной ситуации.
Болельщики! Вы, ребята, заставили меня чувствовать себя как дома с первого дня и дали мне огромную поддержку. Не могу отблагодарить вас в достаточной мере, вы для меня целый мир.
Не знаю, что ждёт меня и мою семью в будущем. Одно можно сказать наверняка, у нас всегда будет Зелёное сердце. Спасибо вам от всей души!» — написал Ларсен в «Инстаграме».
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