«С их стороны есть желание вернуться в команду». Директор «Нефтехимика» — о Клоке и Кноте
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Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с чешскими защитниками клуба Лукашем Клоком и Рональдом Кнотом.
«У Клока и Кнота действующие контракты. Мы благодарны им, что они до конца выполнили свой долг, сыграли за нас в плей-офф, остались до последнего матча. Мы также выполнили все обязательства перед ними. С их стороны есть желание вернуться в команду. Всё будет зависеть от того, какое положение будет перед стартом нового чемпионата», – цитирует Ларионова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Нижнекамский «Нефтехимик», завершивший свои выступления в текущем сезоне плей-офф КХЛ после поражения от «Трактора» (0-4 в серии), занял в регулярном чемпионате седьмое место.
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