Леонтьев: как сказал наш капитан, «Нефтехимик» — лучшая команда КХЛ по сплочённости

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги сезона для нижнекамского клуба.



«Мы это сделали, с этой командой можно было решать любые задачи. Как сказал наш капитан Марат Хайруллин, «Нефтехимик» – это лучшая команда по сплочённости в лиге. Спасибо ребятам, что бились, выполняли игровое задание, сражались до конца, не жалея себя. Спасибо руководству и всем тем, кто причастен к клубу – всё было на высшем уровне, созданы все условия. Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда тепло нас приветствовали – это главный показатель нашей работы.



Мы хотим сохранить костяк команды, работаем в этом направлении. Необходимо также точечное усиление проверенными бойцами. У нас уже уехал один вратарь, поэтому будем искать нового. Нам нужен сильный первый номер. При этом на Судницина мы тоже рассчитываем. Не буду делать выводы по играм с «Трактором», Саша здорово помогал нам в сезоне, много выручал, его нельзя сбрасывать со счетов. Ведём переговоры с Артюхиным, возможно, он останется в команде.



Самый важный момент сезона? Это матчи на Дальнем Востоке, где мы играли с прямыми конкурентами за место в плей-офф. Плюс игры на Урале и в Сибири, откуда мы привезли пять очков из шести возможных.



23 марта мы снова соберёмся, будем тренироваться две с половиной недели, после чего проведём выставочные матчи», – цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.