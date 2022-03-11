Леонтьев: как сказал наш капитан, «Нефтехимик» — лучшая команда КХЛ по сплочённости

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги сезона для нижнекамского клуба.
«Мы это сделали, с этой командой можно было решать любые задачи. Как сказал наш капитан Марат Хайруллин, «Нефтехимик» – это лучшая команда по сплочённости в лиге. Спасибо ребятам, что бились, выполняли игровое задание, сражались до конца, не жалея себя. Спасибо руководству и всем тем, кто причастен к клубу – всё было на высшем уровне, созданы все условия. Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда тепло нас приветствовали – это главный показатель нашей работы.
Мы хотим сохранить костяк команды, работаем в этом направлении. Необходимо также точечное усиление проверенными бойцами. У нас уже уехал один вратарь, поэтому будем искать нового. Нам нужен сильный первый номер. При этом на Судницина мы тоже рассчитываем. Не буду делать выводы по играм с «Трактором», Саша здорово помогал нам в сезоне, много выручал, его нельзя сбрасывать со счетов. Ведём переговоры с Артюхиным, возможно, он останется в команде.
Самый важный момент сезона? Это матчи на Дальнем Востоке, где мы играли с прямыми конкурентами за место в плей-офф. Плюс игры на Урале и в Сибири, откуда мы привезли пять очков из шести возможных.
23 марта мы снова соберёмся, будем тренироваться две с половиной недели, после чего проведём выставочные матчи», – цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.
- 11 марта 2022
-
13:55
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:25
-
11:56
-
11:53
-
11:38
-
10:49
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:39
-
08:27
-
08:18
-
08:11
-
08:10
-
07:46
-
07:17
-
06:40
-
06:24
-
06:17
-
06:05
-
05:50
-
05:44
-
04:48
-
00:28
- 10 марта 2022
-
23:42
-
23:30
-
23:23