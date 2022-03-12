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Гол и реализованный буллит Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Миннесотой»

Гол и реализованный буллит Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Миннесотой»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

В основное время за «Миннесоту» отличились Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло, а за «Коламбус» — Егор Чинахов и Зак Веренски, сравнявший счёт в игре за 32 секунды до конца основного времени. В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева – единственная шайба на счету 21-летнего российского форварда Чинахова.

Всего Чинахов провёл на льду 10 минут 51 секунду. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 48 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «-22». Его соотечественник из «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече преодолел отметку в 30 голов за сезон.

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НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Чинахов (Бин, Доми) – 13:31 (5x4)   1:1 Капризов (Цуккарелло, Фиала) – 19:34 (4x3)   1:2 Цуккарелло (Сперджен, Хартман) – 33:33 (5x5)   2:2 Веренски (Бьёркстранд, Нюквист) – 59:28 (6x5)   3:2 Чинахов – 65:00 (ПБ)
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