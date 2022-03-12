Гол и реализованный буллит Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Миннесотой»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

В основное время за «Миннесоту» отличились Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло, а за «Коламбус» — Егор Чинахов и Зак Веренски, сравнявший счёт в игре за 32 секунды до конца основного времени. В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева – единственная шайба на счету 21-летнего российского форварда Чинахова.

Всего Чинахов провёл на льду 10 минут 51 секунду. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 48 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «-22». Его соотечественник из «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече преодолел отметку в 30 голов за сезон.

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