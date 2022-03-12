Евгений Кузнецов вошёл в топ-10 самых результативных игроков в истории «Вашингтона»

В эти минуты в Ванкувере (США) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.

В составе столичной команды дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов, для которого второе очко в матче стало 474-м за карьеру в клубе и НХЛ. Благодаря этому он вошёл в топ-10 самых результативных игроков в истории «Вашингтона», повторив результат шведского защитника Калле Юханссона.

Клубный рекорд принадлежит Александру Овечкину, сегодня набравшему своё 1391-е очко в составе «Вашингтона». На втором месте располагается Никлас Бекстрём (1000). топ-3 замыкает Петер Бондра (825). В пятёрку лучших также входят Майк Гартнер (789) и Михал Пивонька (599).