Кузнецов стал праздновать гол Овечкина, хотя сам отправил шайбу в ворота «Ванкувера»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 2:0.

Уже в первом периоде 29-летний российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился дублем. Примечательно, что при втором взятии ворот Евгений начал праздновать гол своего соотечественника и партнёра по команде – Александра Овечкина, который записал на свой счёт лишь результативный пас. В случае, если гол забил бы сам Овечкин, он обошёл бы Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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