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«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме. Евгений Кузнецов оформил хет-трик

«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме. Евгений Кузнецов оформил хет-трик
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

В составе «Ванкувера» отличились Куинн Хьюз и Бо Хорват, последний оформил дубль. За «Вашингтон» хет-триком отметился 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. Победную шайбу в овертайме забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами.

«Ванкувер Кэнакс», набрав 65 очков в 59 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингто Кэпиталз» (74) располагается на восьмой позиции Восточной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер» дома сыграет с «Тампой Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Дженсен, Оши) – 05:35 (5x5)   0:2 Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 06:17 (5x4)   1:2 Хьюз (Миллер, Петтерссон) – 40:57 (5x5)   2:2 Хорват (Миллер, Хьюз) – 43:19 (5x4)   3:2 Хорват (Хэмоник, Хьюз) – 44:59 (5x5)   3:3 Кузнецов (Оши, Овечкин) – 55:07 (5x4)   3:4 Эллер (Карлсон, Уилсон) – 60:42 (3x3)
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