«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме. Евгений Кузнецов оформил хет-трик

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

В составе «Ванкувера» отличились Куинн Хьюз и Бо Хорват, последний оформил дубль. За «Вашингтон» хет-триком отметился 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. Победную шайбу в овертайме забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами.

«Ванкувер Кэнакс», набрав 65 очков в 59 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингто Кэпиталз» (74) располагается на восьмой позиции Восточной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер» дома сыграет с «Тампой Бэй Лайтнинг».