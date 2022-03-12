«Каролина» планирует предложить Котканиеми 8-летний контракт с кэпхитом $ 4,5 млн

«Каролина Харрикейнз» ведёт переговоры о новом контракте с 21-летним центральным нападающим клуба Еспери Котканиеми.

Как сообщает журналист Энди Стрикланд у себя в «твиттере», руководство команды планирует предложить финскому форварду соглашение на 8 лет с кэпхитом $ 4,25 — 4,5 млн.

Напомним, в сентябре Котканиеми стал игроком «Каролины Харрикейнз», так как его бывший клуб – «Монреаль Канадиенс» – отказался повторять оффершит «ураганов».

«Монреаль» получил за него выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз». Сам же форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Котканиеми набрал 23 очка (11+12) в 54 матчах.