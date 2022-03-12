Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер продлил результативную серию до 11 матчей

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер продлил серию игр с набранными очками до 11 матчей. Это произошло после того, как американский форвард сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ).
По этому показателю Миллер вышел на восьмое место в клубе, начиная с сезона-1993/1994. Выше него с 12-ю результативными матчами кряду располагаются Павел Буре (дважды), Тодд Бертуцци, Александр Барроуз и Хенрик Седин. Серия из 13 матчей с очками подряд была у нападающего Райана Кеслера. Возглавляет список Тодд Бертуцци, у которого результативная серия длилась 15 матчей.
«Ванкувер Кэнакс», набрав 65 очков в 59 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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