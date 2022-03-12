Хартли: даже не спрашивайте, откуда игроки «Авангарда» брали энергию. Особенно защитники

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» в шестом матче серии.
«Отличная командная победа. Каждый выполнял свою работу прекрасно, с энергией, и даже не спрашивайте, откуда ребята её брали, особенно защитники. Забили в большинстве, нейтрализовали большинство соперника, а Телегин забил отличный гол в конце второго периода, который посеял сомнения в головах хоккеистов «Ак Барса». В третьем периоде мы отлично отоборонялись, и мне кажется, что у казанцев было не так много моментов.
Как готовились к этой игре? К шестому матчу мы мало разбирали видео, с «Ак Барсом» мы постоянно играем в плей-офф, никаких секретов не осталось. Но прекрасные воспоминания рождаются из прекрасных встреч. Мы здорово катались сегодня, выстояли в меньшинстве во втором отрезке, всё это потрясающе. Мы действовали дисциплинированно и стремились к тому, чтобы одержать эту победу.
Похожа ли эта команда на чемпионскую? В этом заключается культура нашего клуба. Ещё четыре года назад мы сошлись на том, что главное — с гордостью играть за свою команду. Никто не приемлет посредственности, у нас стремление быть лучше и лучше из года в год, и наши игроки разделяют с нами эти ценности, поэтому большое удовольствие их тренировать», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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