Панарин повторил своё достижение по очкам за первый период

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Даллас Старз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге набрал три очка в первом периоде: забил и отдал две результативные передачи, тем самым повторив личный рекорд по результативным действиям за первый период. Он стал первым игроком после себя, кто смог это сделать.



Последний раз форвард набирал три балла в первом периоде 6 апреля 2021 года.



Напомним, встреча проходила в Далласе, на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и заввершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4. Помимо Панарина у гостей по одной шайбе забросили Грег Маккегг, Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Патрик Немет, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев забивали Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон и Джо Павелски.



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