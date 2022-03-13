Российский голкипер, выступавший в Чехии, покинул клуб. Ему не продлили вид на жительство

Российский голкипер Георгий Кузнецов покинул чешский «Маримекс Колин», сообщается на официальном сайте клуба.



Отмечается, что вратарю не продлили вид на жительство в Чехии, из-за чего он не сможет продолжить выступления за команду.



В завершившемся регулярном чемпионате второго дивизиона Чехии Кузнецов принял участие в 15 матчах, отражая в них 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,41. В плей-офф россиянин провёл три встречи и отразил 95,5% бросков.



Напомним, права на игрока в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Динамо».



23-летний голкипер является воспитанником Академии «Динамо» им. А.И. Чернышёва. Профессиональную карьеру начал в молодёжной команде бело-голубых в 2014 году, в которой провёл пять сезонов и сыграл 77 матчей. Кузнецов защищал ворота фарм-клуба московского «Динамо» в 60 встречах. В Континентальной хоккейной лиге на счету вратаря всего семь игр.