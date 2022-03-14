Елесин — об отстранении России от турниров: кто хочет, будет справляться с трудностями

Защитник сборной России по хоккею Александр Елесин прокомментировал ситуацию вокруг российских сборных, которые получили дисквалификации на ближайшие турниры.

«Думаю, в России есть определённые ресурсы и инфраструктура, которые смогут развиваться и улучшаться. Отстранение от международных турниров – это определённый опыт для России. Чемпионат мира мы заменить, конечно, не сможем. Для ребят это неприятность, особенно для тех, кто должен был играть на молодёжном, юниорском чемпионатах мира. Понятно, что ребята хотят развиваться, и без таких соревнований им будет сложнее. Но думаю, что тот, кто хочет, будет справляться со всеми трудностями и продолжать работать в нынешних условиях», – сказал Елесин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.