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«У меня динамовская кровь». Миронов – о том, что обогнал Юрзинова по матчам за «Динамо»

«У меня динамовская кровь». Миронов – о том, что обогнал Юрзинова по матчам за «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о предстоящей серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года С ЦСКА, а также достижение по сыгранным матчам за бело-голубых.

«На счёт серии с ЦСКА ещё даже не разговаривали. Дайте ребятам порадоваться сегодня, а дальше у нас есть два дня – и будем в короткие сроки готовиться к ЦСКА.

Обогнал Юрзинова по сыгранным матчам за «Динамо»? Конечно, слежу за этими данными, мне их присылают. «Динамо» – это мой родной клуб, у меня динамовская кровь, я с пяти лет в клубе. Приятно. Даже не знаю, что ещё сказать. Дай бог, дальше больше», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в четверг, 17 марта. Начало — в 19:30 мск.

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