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Президент «Барыса»: хотим сохранить звено Михайлис — Валк — Лилья и остальных казахстанцев

Президент «Барыса»: хотим сохранить звено Михайлис — Валк — Лилья и остальных казахстанцев
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Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев подвёл итоги сезона для клуба, а также рассказал о целях по продлению контрактов.

«Мы хорошо справились со всеми возникшими вопросами. За это я хочу поблагодарить всех работников нашего клуба. Наверное, главная проблема – то, что сезон прошёл как бы в рваном темпе. Конечно, сюда также необходимо отнести продолжающуюся пандемию. Вирус периодически выводил из строя наших игроков и персонал, что влияло как на тренировочный процесс, так и на наше непосредственное выступление.

К новому году у нас, наконец, все выздоровели, команда набрала физические кондиции и приличный ход. Мы были готовы побороться за более высокое место в регулярке.

Мы хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, в первую очередь тройку Михайлис — Валк — Лилья и остальных казахстанцев», — цитирует Иванищева официальный сайт КХЛ.

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