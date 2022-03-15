Президент «Барыса»: хотим сохранить звено Михайлис — Валк — Лилья и остальных казахстанцев

Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев подвёл итоги сезона для клуба, а также рассказал о целях по продлению контрактов.
«Мы хорошо справились со всеми возникшими вопросами. За это я хочу поблагодарить всех работников нашего клуба. Наверное, главная проблема – то, что сезон прошёл как бы в рваном темпе. Конечно, сюда также необходимо отнести продолжающуюся пандемию. Вирус периодически выводил из строя наших игроков и персонал, что влияло как на тренировочный процесс, так и на наше непосредственное выступление.
К новому году у нас, наконец, все выздоровели, команда набрала физические кондиции и приличный ход. Мы были готовы побороться за более высокое место в регулярке.
Мы хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, в первую очередь тройку Михайлис — Валк — Лилья и остальных казахстанцев», — цитирует Иванищева официальный сайт КХЛ.
- 15 марта 2022
-
15:18
-
14:18
-
13:46
-
13:40
-
13:10
-
12:57
-
12:48
-
12:21
-
11:44
-
11:26
-
10:45
-
10:36
-
10:28
-
10:00
-
09:41
-
09:05
-
09:02
-
08:25
-
05:38
-
05:17
- 14 марта 2022
-
23:57
-
23:40
-
23:30
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:44
-
22:12
-
22:03
-
21:51
-
21:35
-
21:12