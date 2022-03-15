Президент «Барыса»: хотим сохранить звено Михайлис — Валк — Лилья и остальных казахстанцев

Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев подвёл итоги сезона для клуба, а также рассказал о целях по продлению контрактов.



«Мы хорошо справились со всеми возникшими вопросами. За это я хочу поблагодарить всех работников нашего клуба. Наверное, главная проблема – то, что сезон прошёл как бы в рваном темпе. Конечно, сюда также необходимо отнести продолжающуюся пандемию. Вирус периодически выводил из строя наших игроков и персонал, что влияло как на тренировочный процесс, так и на наше непосредственное выступление.



К новому году у нас, наконец, все выздоровели, команда набрала физические кондиции и приличный ход. Мы были готовы побороться за более высокое место в регулярке.



Мы хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, в первую очередь тройку Михайлис — Валк — Лилья и остальных казахстанцев», — цитирует Иванищева официальный сайт КХЛ.