«Потрясающую атмосферу вы для меня создали». Овечкин поблагодарил одноклубников

Александр Овечкин выразил благодарность тренерскому штабу и игрокам «Вашингтон Кэпиталз» за поддержку в достижении первого места в списке лучших европейских снайперов НХЛ.



«Такое время года, непростое для всех нас. Потрясающую атмосферу для меня вы создали. Спасибо ребята, без всех вас, без всех прошлых тренеров и партнёров я бы не добился этого выдающегося достижения», — сказал Овечкин в раздевалке после победной игры.



«Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 по буллитам), а Александр стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. Овечкину удалось обойти другого легендарного европейца – чешского нападающего Яромира Ягра. До сегодняшнего дня у обоих было по 766 голов, а благодаря голу в игре с «Айлендерс» Александр уходит в отрыв.