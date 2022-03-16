«Потрясающую атмосферу вы для меня создали». Овечкин поблагодарил одноклубников

Александр Овечкин выразил благодарность тренерскому штабу и игрокам «Вашингтон Кэпиталз» за поддержку в достижении первого места в списке лучших европейских снайперов НХЛ.
«Такое время года, непростое для всех нас. Потрясающую атмосферу для меня вы создали. Спасибо ребята, без всех вас, без всех прошлых тренеров и партнёров я бы не добился этого выдающегося достижения», — сказал Овечкин в раздевалке после победной игры.
«Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 по буллитам), а Александр стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. Овечкину удалось обойти другого легендарного европейца – чешского нападающего Яромира Ягра. До сегодняшнего дня у обоих было по 766 голов, а благодаря голу в игре с «Айлендерс» Александр уходит в отрыв.
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