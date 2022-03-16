Овечкин пустился в пляс, матч пришлось остановить. Бурная реакция на рекордный гол Ови

Перед очередным матчем регулярного чемпионата НХЛ на арене «Вашингтона» установили счётчик голов Александра Овечкина. Дело в том, что во время выездной серии Ови сравнялся с Яромиром Ягром по количеству шайб и разделил с ним третье место в списке снайперов НХЛ всех времён. В последнем же матче Ови и вовсе мог обогнать великого чеха, но Евгений Кузнецов невольно «украл» рекордный гол у соотечественника.
Впрочем, так получилось даже лучше. Овечкин, как всегда набравший великолепную форму к марту, оформил выход на чистое третье место на домашней площадке, сразу же оправдав появление счётчика на стадионе.
Да и вряд ли бы на рекордный гол россиянина была бы такая бурная реакция, случись он на площадке другой команды. А так на «Кэпитал-Уан Арене» все дали волю эмоциям. Пока американский комментатор буквально орал от восторга, Овечкин, увидев шайбу в сетке, пустился в пляс, а затем попал в объятия партнёров, которые в полном составе высыпали на площадку, чтобы закружить Александра в вихре восхищения.
Пока трибуны бесновались, а Евгений Кузнецов с рекордной шайбой в руках ехал к толпе, Овечкин буквально купался в этой атмосфере праздника, ради которой даже пришлось приостановить матч.
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Впрочем, это далеко не первый раз в НХЛ, когда гол Овечкина ставит игру на паузу, ненадолго превращая её в театр одного актёра. Например, подобным образом отмечались все юбилейные голы Александра, забитые на домашней площадке.
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