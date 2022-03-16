Кожевников: достижение Овечкина заоблачное. Теперь надо выходить на второе место

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обогнал Яромира Ягра в снайперской гонке в истории НХЛ.



«Саша молодец! Ожидаемое достижение, но при этом заоблачное. Теперь надо выходить на второе место. Там не такой большой отрыв. Видимо, отложит это уже на следующий сезон.



Очень ценно, что Овечкин дарит такие эмоции. Создаёт правильный, человечный и настоящий образ России», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил 767-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место. В общем зачёте второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».