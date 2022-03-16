Кузнецов — о достижении Овечкина: наконец-то я попал на историческую фотографию

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, ассистировавший на исторический гол форварду Александру Овечкину в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», рассказал о том, как хотел попасть на фотографию с Овечкиным после его достижения. Капитан «Кэпиталз» забросил 767-ю шайбу в НХЛ и вышел на единоличное третье место по этому показателю в истории.

«Наконец-то я попал на историческую фотографию! Я ассистировал и в его 700-й шайбе, но он со мной тогда не сфотографировался. Сейчас мы сфотографировались. Сейчас Ови – просто друг, особо не задумываешься, с кем ты играешь. Мы даже никогда не говорим о его достижениях. Надеюсь, когда я завершу карьеру, мы продолжим дружить и будем сидеть, вспоминать эти достижения. Сейчас мы просто перевернули страницу и готовимся к следующему матчу. Сезон длинный, а карьера короткая, об этом даже не задумываешься», – цитирует Кузнецова официальный «твиттер» «Вашингтона».

Фото: Официальный «Твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

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