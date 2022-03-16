Двое из пяти легионеров «Динамо» приняли участие в тренировке перед стартом серии с ЦСКА

Московское «Динамо» на льду «ЦСКА-Арены» в эти минуты проводит открытую тренировку перед стартом серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В тренировочном занятии команды Алексея Кудашова не приняли участия канадский форвард Эрик О’Делл, а также шведские нападающие Антон Ведин и Андре Петерссон, тогда как канадец Роб Клинкхаммер и швед Оскар Линдберг работали в общей группе.



В нынешнем плей-офф 31-летний О’Делл принял участие в 7 матчах, в которых отметился 8 (2+6) результативными действиями при показателе полезности «+3». 31-летний Петерссон сделал одну голевую передачу в 6 матчах при полезности «-3», а 29-летний Ведин забросил 2 шайбы в 6 матчах при полезности «+1».



Первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и московским «Динамо» пройдёт завтра, 17 марта, на льду армейской команды. Начало матча – в 19:30 мск.